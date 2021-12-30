Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из госпиталя в тюрьму города Рустави. У здания изолятора, как сообщается, уже собираются его сторонники. Там усилены меры безопасности. Саакашвили был арестован в начале октября, когда тайно вернулся в Грузию. Бывший президент страны заочно приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в «злоупотреблении властью». Сам политик считает свое преследование незаконным.
2021-12-30T09:07:50+03:00
2021-12-30T09:07:50+03:00
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09:07, 30 декабря 2021
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