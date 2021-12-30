В Иркутской области арестован бывший заключенный, который одним из первых публично рассказал о массовых пытках

В Иркутской области арестован бывший заключенный, который был одним из первых, кто публично рассказал о массовых пытках в колониях региона. Евгений Юрченко – так зовут фигуранта уголовного дела – арестован по статье о наркотиках. Издание «Тайга.Инфо» пишет, что он опасается за свою жизнь. Юрченко обратился к уполномоченному по правам человека с просьбой не допустить его отправки в те следственные изоляторы, где работают оперативники, которых Юрченко ранее обвинил в издевательствах над заключенными. Арестант говорит, что опасается за свою жизнь, так как некоторые тюремщики, по его словам, уже угрожали ему физической расправой. Нынешнее дело он называет провокацией со стороны тюремного ведомства.

Ранее Юрченко рассказал о последствиях бунта в ангарской колонии, который, как сообщают правозащитники, случился после избиения одного заключенного. Юрченко говорит, что спецназовцы ФСИН стреляли по осужденным, кидали в них светошумовые гранаты, заливали их водой и травили собаками. В колонии, по его словам, со всех заключенных срывали одежду, а руки и ноги обматывали скотчем.

После обнародования информации о пытках своих постов лишились несколько руководителей ФСИН. Вместе с тем глава иркутского тюремного ведомства, которого заключенные обвиняли в издевательствах, получил звание генерал-майора.