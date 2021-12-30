В Канаде отменен молодежный Чемпионат мира по хоккею, который начался несколько дней назад. Причиной стали несколько случаев заражения коронавирусом в разных командах, в том числе в сборной России. Ее матч с командой Словакии был отменен. Россиянам присудили техническое поражение. Капитан сборной Марат Хуснутдинов рассказал в интервью YouTube-каналу «Лысенков ТВ» о том, что сейчас все члены команды находятся на изоляции. Хуснутдинов заверил, что российские хоккеисты выполняли все противокоронавирусные требования, в том числе носили защитные маски в общественных местах.

В Международной федерации хоккея, тем временем, сказали, что молодежный Чемпионат мира могут повторно провести летом и опять в Канаде.