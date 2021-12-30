Российская экономика близка к состоянию перегрева, – считают в Банке России. Всему виной ситуация на рынке труда, – пояснил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов. Сейчас экономика сталкивается с возрастающим дефицитом рабочих рук. Перспектива дальнейшего роста будет зависеть от производительности, – приводит слова специалиста газета РБК.
2021-12-30T08:35:55+03:00
2021-12-30T08:35:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2959902-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 30 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…