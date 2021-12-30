Российская экономика близка к состоянию перегрева, – считают в Банке России. Всему виной ситуация на рынке труда, – пояснил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов. Сейчас экономика сталкивается с возрастающим дефицитом рабочих рук. Перспектива дальнейшего роста будет зависеть от производительности, – приводит слова специалиста газета РБК.