Власти Якутска создали оперативный штаб и более десятка бригад по отлову бродячих собак. Решение принято после того, как местная жительница погибла в результате нападения собачьей стаи. В мэрии города заверяют, что намерены действовать строго в рамках закона. В управах города формируются мобильные группы патрулирования. В поиске беспризорных собак задействованы почти 200 сотрудников мэрии якутской столицы. В районе города, где произошла трагедия, введен режим чрезвычайной ситуации. По факту гибели жительницы Якутска возбуждено уголовное дело.