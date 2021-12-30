Власти Якутска создали оперативный штаб и более десятка бригад по отлову бродячих собак. Решение принято после того, как местная жительница погибла в результате нападения собачьей стаи. В мэрии города заверяют, что намерены действовать строго в рамках закона. В управах города формируются мобильные группы патрулирования. В поиске беспризорных собак задействованы почти 200 сотрудников мэрии якутской столицы. В районе города, где произошла трагедия, введен режим чрезвычайной ситуации. По факту гибели жительницы Якутска возбуждено уголовное дело.
2021-12-30T08:35:36+03:00
2021-12-30T08:35:41+03:00
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08:35, 30 декабря 2021
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