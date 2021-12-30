В Иркутской области арестован первый потерпевший по делу о пытках в местных СИЗО и колониях

Евгений Юрченко был заключенным исправительного учреждения в Ангарске. Он одним из первых публично рассказал о массовом насилии в отношении осужденных после акции протеста весной прошлого года. Как пишет интернет-издание «Тайга.инфо», в этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье о наркотиках. Однако правозащитники называют случившееся провокацией со стороны сотрудников тюремного ведомства.

Ранее после освобождения они вывезли Юрченко из Иркутска. Некоторое время он находился в Москве, однако не так давно решил вернуться домой в Иркутскую область. Сейчас правозащитники опасаются за его безопасность.