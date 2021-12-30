Власти США призывают руководство Гонконга освободить журналистов независимого интернет-издания Stand News. В американском Госдепартаменте также призвали руководство города и правительство КНР прекратить преследование свободных СМИ. Действия в отношении журналистов подрывают доверие к Гонконгу и его жизнеспособность, – подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.

В то же время глава автономии Кэри Лам настаивает, что арест семи сотрудников издания связан исключительно с криминальной деятельностью и не является давлением на СМИ.

Накануне более 100 полицейских провели обыски в редакции, изъяли компьютеры, документы и журналистские материалы. Задержанных журналистов обвиняют в публикации подстрекательских материалов и разжигании ненависти.