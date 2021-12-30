Международная федерация хоккея отменила молодежный Чемпионат мира из-за ситуации с коронавирусом

По словам организаторов первенства, решение было принято после положительного теста у игрока сборной России. В результате был отменен матч россиян с командой Словакии. До этого случаи заболевания коронавирусом были выявлены в командах Чехии и США. При этом в руководстве Федерации не исключили, что турнир могут провести летом. Площадкой останется Канада. Подготовительные работы начнутся в следующем месяце.