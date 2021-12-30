Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за выявленных случаев заражения ковидом среди игроков. Международная федерация хоккея отказалась от проведения турнира уже после нескольких сыгранных матчей. Согласно правилам чемпионата, в которые внес коррективы новый омикрон-штамм коронавируса, если в команде у хоккеиста тест на ковид оказался положительным, то сборной засчитывали техническое поражение и отправляли на карантин всех её участников. На этой неделе сразу три команды оказались в подобной ситуации. Это хоккеисты из Соединенных штатов, Чехии и России. В сборной нашей страны положительный тест сдал нападающий Матвей Мичков. Команда России должна была сыграть сегодня со словаками, но из-за выявленного случая ковида, накануне России было засчитано техническое поражение со счетом 0:1. Поскольку эта игра стала третьей проигранной за два дня, в руководстве хоккейной федерации сказали, что спортивная целостность мероприятия поставлена под угрозу. Около полуночи организация опубликовала официальное заявление об отмене турнира, который стартовал в Канаде в минувшее воскресенье.

Международная федерация хоккея рассматривает возможность проведения отмененного чемпионата летом 2022 года – сообщается на сайте организации.