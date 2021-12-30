Отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова, Юрия задержали и отправили в СИЗО. Это обосновывают тем, что Жданов-старший якобы нарушил условия подписки о невыезде. Политолог Кирилл Рогов в эфире «Эха» выразил мнение, что сейчас открывается широкая картина наступления репрессивной эпохи и наступления репрессий.

Рогов также назвал 2021-й годом определенного кризиса режима.