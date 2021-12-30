Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Политолог Александр Кынев выразил уверенность, что историю нельзя отменить или заморозить. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Вчера ЕСПЧ потребовал от российских властей приостановить ликвидацию «Мемориала*» — в порядке 39-го правила своего регламента. Ту же самую статью задействовали и год назад, когда Страсбург требовал от Москвы освободить политика Алексея Навального.

Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.