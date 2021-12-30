Владимир Путин и Джо Байден, как ожидается, проведут сегодня телефонные переговоры

Президенты затронут темы двусторонних переговоров, запланированных на начало января, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 числа следующего месяца, сообщили в Совете национальной безопасности Белого дома. Там добавили, что инициатором разговора стала российская сторона. Главы государств обсудят и ситуацию на Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию о грядущем разговоре подтвердил, добавив, что он должен состояться поздно вечером.

Последний раз лидеры двух государств общались в начале декабря. Главной темой беседы стало скопление военной техники на российско-украинской границе. Тогда президент России обвинил НАТО в наращивании военного потенциала на территории соседнего государства и выразил надежду на получение гарантий, исключающих расширение альянса на Восток. Лидеры двух стран условились поручить своим представителям, вступить в предметные консультации по этим вопросам.

Первая часть переговоров России и США по гарантиям безопасности должна пройти 10 января.