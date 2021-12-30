В США суд признал виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних бывшую подругу финансиста Джеффри Эпштейна

Такой вердикт в отношении Гилейн Максвелл вынесло жюри присяжных в Южном округе штата Нью-Йорк. По версии следствия, Максвелл с 1994-го по 2004-й находила для Эпштейна будущих жертв, а потом устраивала так, чтобы они не обратились в полицию. 60-летней женщине грозит до 65 лет тюрьмы, сама она вину не признает.

Ранее сам Эпштейн обвинялся в аналогичных преступлениях, но покончил с собой во время следствия.