Федеральная антимонопольная служба пригрозила рекордным штрафом металлургам

Регулятор обвинил Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, а также компанию «Северсталь» в монопольно высоких ценах. Размер штрафа пока не определен, но глава ведомства Максим Шаскольский в интервью каналу RTVI допустил, оно превысит оборотный штраф, выписанный на прошлой неделе корпорации Google – 7 млрд 200 млн рублей.

Все три производителя уже объявили о несогласии с решением ФАС и намерением его обжаловать.