Старт реформы утилизации отходов отложен на год

Это сообщает сайт РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует экологию. Изначально предполагалось, что производители должны утилизировать всю упаковку от своих товаров и на 10% больше других отходов ежегодно с 1-го января 2022 года. За все неутилизированные объемы будут взимать специальный экосбор. По новой редакции законопроекта, экологическую ответственность бизнеса начнут расширять с 1-го января 2023-го.
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