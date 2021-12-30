The Insider: оба свидетеля по делу братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева отказались от показаний

Об этом пишет сетевое издание The Insider* со ссылкой на пресс-службу Кризисной группы «СК SOS». Там утверждают, что на заседании Ачхой-Мартановского суда свидетели признались, что не давали никаких показаний, а просто подписали готовые листы от следователя.

Братьев насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Их обвиняют в передаче продуктов боевикам. Сами они вины не признают и уже 9 дней держат голодовку из-за отказа передать их дело в суд другого региона – за все это время их ни разу не осмотрели врачи.

Центр «Мемориал*» признал обоих братьев политзаключенными.

Российские власти признали «Мемориал*» и «The Insider*» иноагентами.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.