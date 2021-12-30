ЕСПЧ предписал России приостановить ликвидацию общества «Мемориал»

Это нужно сделать до того момента, как Страсбургский суд рассмотрит жалобы на российский закон об иноагентах, поданные еще в 2013-м году рядом НКО, в том числе «Мемориалом*». Одноименные историко-просветительское общество и правозащитный центр вчера и позавчера постановили ликвидировать в Верховном и Мосгорсуде по иску прокуратуры — в том числе из-за отсутствия маркировке о статусе иноагента.

Требование ЕСПЧ направлено в порядке правила номер 39 – его задействуют для срочных мер в особых случаях, в начале года по этому же правилу в Страсбурге безрезультатно потребовали освободить политика Алексея Навального.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.