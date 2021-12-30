Это нужно сделать до того момента, как Страсбургский суд рассмотрит жалобы на российский закон об иноагентах, поданные еще в 2013-м году рядом НКО, в том числе «Мемориалом*». Одноименные историко-просветительское общество и правозащитный центр вчера и позавчера постановили ликвидировать в Верховном и Мосгорсуде по иску прокуратуры — в том числе из-за отсутствия маркировке о статусе иноагента.
Требование ЕСПЧ направлено в порядке правила номер 39 – его задействуют для срочных мер в особых случаях, в начале года по этому же правилу в Страсбурге безрезультатно потребовали освободить политика Алексея Навального.
ЕСПЧ предписал России приостановить ликвидацию общества «Мемориал»
Это нужно сделать до того момента, как Страсбургский суд рассмотрит жалобы на российский закон об иноагентах, поданные еще в 2013-м году рядом НКО, в том числе «Мемориалом*». Одноименные историко-просветительское общество и правозащитный центр вчера и позавчера постановили ликвидировать в Верховном и Мосгорсуде по иску прокуратуры — в том числе из-за отсутствия маркировке о статусе иноагента.