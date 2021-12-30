С сегодняшнего дня регистрация разводов и рождения детей в ЗАГСах доступна без территориальной привязки

Соответствующий законопроект подписал в июле президент Владимир Путин. Теперь в любом ЗАГСе можно зарегистрировать любой акт состояния, а не только брак, как ранее. Также можно обратиться в МФЦ.
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