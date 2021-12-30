Новым председателем общественного совета при ФСИН избран писатель Евгений Гришковец

Об этом сообщает Общественная палата. Члены совета проголосовали за кандидатуру литератора единогласно.

Предыдущим главой совета был режиссер Владимир Меньшов, он скончался в июле. Также на прошлой неделе стало известно, что в обновленный состав Совета не включили известную своей активной инспекцией мест лишения свободы правозащитницу Еву Меркачеву, но включили Александра Ионова, после жалоб которого признали иностранными агентами издания «Медуза*» и «Важные истории*».

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом.