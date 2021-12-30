Это следует из карточки дела на сайте. Никаких деталей об этом решении больше не приводится.
«Царьград» заблокировали на американском видеохостинге Youtube (входит в состав Google) – как там пояснили, из-за санкций США против владельца канала, бизнесмена Константина Малофеева. Российский суд постановил разблокировать канал, а за каждый день просрочки исполнения наложил неустойку в 100 тысяч рублей, причем еженедельно она удваивается. 27-го декабря Google обжаловала это решение, попросив приостановить начисление неустойки на время рассмотрения встречного иска. По подсчетам компании, за полтора года размер неустойки превысит весь объем мирового богатства – 500 триллионов долларов.
Московский арбитражный суд отказался приостановить начисление неустойки компании Google по иску телеканала «Царьград»
Это следует из карточки дела на сайте. Никаких деталей об этом решении больше не приводится.