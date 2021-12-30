СК обжалует оправдательные приговоры фигурантам дела об изнасилованиях в детском доме в Петербурге

Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает сайт СК. Вчера Кировский районный суд города оправдал директора детдома номер 10, его заместителя и трех воспитанников по делу за отсутствием события преступления. При этом следствие отчитывалось о 23 фактах секс-насилия, по истории одного из потерпевших сняли документальный фильм. Фигурантам запрашивали до 25 лет колонии.