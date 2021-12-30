Президент США Джо Байден считает, что конфликт на востоке Украины все еще можно урегулировать дипломатически

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Сегодня вечером президенты России и США проведут вторые за месяц телефонные переговоры по этой теме.

Москва требует от НАТО письменных гарантий нерасширения блока на эту и другие постсоветские страны, а также других гарантий безопасности. В Вашингтоне призывают вернуть в места постоянной дислокации стянутых к границе с Украиной российских военных и заявляют о готовности к переговором, но часть требований российской стороны заведомо называют неприемлемыми.