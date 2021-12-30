Это передает агентство ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Сегодня вечером президенты России и США проведут вторые за месяц телефонные переговоры по этой теме.
Москва требует от НАТО письменных гарантий нерасширения блока на эту и другие постсоветские страны, а также других гарантий безопасности. В Вашингтоне призывают вернуть в места постоянной дислокации стянутых к границе с Украиной российских военных и заявляют о готовности к переговором, но часть требований российской стороны заведомо называют неприемлемыми.
Президент США Джо Байден считает, что конфликт на востоке Украины все еще можно урегулировать дипломатически
Это передает агентство ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Сегодня вечером президенты России и США проведут вторые за месяц телефонные переговоры по этой теме.