Ростуризм предложил ввести гарантированные выплаты клиентам турфирм-банкротов

Соответствующие поправки в отраслевое законодательство содержатся в проекте нового федерального закона «О туризме», который ведомство вывесило на портале нормативно-правовых актов. Также предлагается ввести эскроу-счета для туроператоров по аналогии с застройщиками (доступ к деньгам клиента на них турагенты будут получать только по факту оказания услуги). Кроме того, для отельеров Ростуризм планирует разрешить невозвратные тарифы.

В ведомстве рассчитывают, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 года.