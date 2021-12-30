Российский газопровод «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации

Об этом доложил президенту глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, заполнение техническим газом второй нитки газопровода завершилось вчера. На сайте оператора проекта Nord Stream 2 говорится, что в трубу закачали уже около 177 млн кубометров, что обеспечивает давление, необходимое для транспортировки газа потребителям.

Президент Владимир Путин в связи с этим обещал, что запуск газопровода снизит цены на топливо в Европе и на Украине. За последний год они выросли в несколько раз.

Тем временем Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода; новая глава МИД Анналена Бербок от партии «Зеленых» настаивает, что проект не соответствует европейскому законодательству.