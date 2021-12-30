Международная федерация хоккея пообещала, что отмененный молодежный чемпионат постараются провести летом

Об этом объявил глава объединения Люк Тардиф, сообщает сайт РБК со ссылкой на издание «Чемпионат».

По словам Тардифа, право проведения первенства вновь отдадут Канаде, но пока неясно, какому именно городу или городам.

Чемпионат мира по молодежному хоккею в Эдмонтоне был отменен вчера уже в процессе проведения. Это произошло из-за того, что сразу трем сборным (включая Россию) засчитали технические поражения в матчах после того, как у спортсменов из них выявили коронавирус.