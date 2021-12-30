Президенты России и США сегодня проведут вторые за месяц телефонные переговоры

Они запланированы на поздний вечер по московскому времени. В Белом доме подчеркивают, что разговор состоится по инициативе российской стороны.

Обсуждаться будет, как ожидается, деэскалация конфликта на востоке Украины. По этой же теме уже запланированы переговоры на уровне представителей внешнеполитических ведомств – 10 января, и в формате совета Россия – НАТО 12-го.

В прошлый раз главы государств общались 7-го декабря, центральной темой также была Украина.