Подруга арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объявила, что он в критическом состоянии

Об этом Елизавета Ясько рассказала во время эфира на своей странице в соцсети фейсбук. Такую информацию, по ее словам, она получила от украинского консула, которому после двухдневного перерыва удалось навестить Саакашвили в тюрьме Рустави под Тбилиси. После этого консул рассказал о том, что политик почти все время лежит, у него неврологические приступы, медпомощи он не получает.

Саакашвили арестовали в октябре, после того как он вернулся в страну. За время отстуствия новые власти заочно осудили его сразу по нескольким уголовным делам, сам он свое преследование считает политическим и в тюрьме почти 2 месяца держал голодовку.