В Казахстане окончательно отменили смертную казнь

Соответствующие поправки к Уголовному кодексу подписал президент страны Касым Жомарт-Токаев. Одновременно осужденных пожизненно лишили права на условно-досрочное освобождение.

С момента провозглашения независимости Казахстана там привели в исполнение более 500 смертных приговоров, высшая мера предусматривалась 17-ью статьями УК. В 2003-м президент Нурсултан Назарбаев ввел бессрочный мораторий на исполнение приговоров. В декабре 2021-го нижняя палата парламента предложила отменить смертную казнь по 13-ти из 17-ти статей, но глава государства призвал к более радикальным мерам.

Тем временем в России в тот же день председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни «на определенном историческом этапе». Об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», внимание на это обратила газета «Коммерсант».