Набор добровольцев для испытаний вакцины от ковида в форме спрея для носа начнется 15-го января

Об этом агентству ТАСС сообщил Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат. По его словам, для испытаний нужно несколько групп, как ранее прививавшихся, так и нет, причем самую большую сложность, как предполагают в Центре, будет представлять поиск тех, кто и не прививался, и не болел.

Как отмечается, новый тип вакцины выступает не заменой, а дополнением для традиционных инъекций. Ранее об испытании такой прививки на себе рассказывал президент Владимир Путин.