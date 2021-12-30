Инфляция в России по итогам года разогналась до максимума за 6 лет

По предварительной оценке, опубликованной Росстатом, она составила 8,4%, при целевом ориентире Центробанка в 4%. Причем продовольствие подорожало еще сильнее – более чем на 10%. В секторе услуг инфляция составила около 5%

На этом фоне ЦБ за год удвоил ключевую ставку – с 4,25% до 8,5% К концу следующего года там по-прежнему ожидают замедление роста цен вдвое.