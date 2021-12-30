В Госдуме раскритиковали организаторов молодежного чемпионата мира по хоккею за его отмену

Это передает агентство ТАСС. Такое решение накануне было принято из-за выявленных сразу в нескольких сборных случаев ковида. России из-за вируса засчитали техническое поражение в матче со Словакией, та же участь постигла Чехию и США.

Тем временем в Федерации хоккея России рассказали тому же информагентству, что сожалеют о случившемся, но разделяют заботу о здоровье участников.

Первенство проходило в Канаде и должно было завершиться 6 января.