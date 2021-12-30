Основателя запрещенного в России сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище

Как сообщается в одноименном телеграм-канале, на похороны 4 января собрали через пожертвования уже почти 8 млн рублей.

Просвирнин погиб 27 декабря в возрасте 35 лет. Он выпал из окна своей квартиры в центре Москвы. По официально не подтвержденным данным, это могло произойти после конфликта с его супругой, а сам Просвирнин в этот момент мог быть под действием алкоголя или наркотиков. СК начал доследственную проверку.