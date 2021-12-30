В Париже из-за роста заболеваемости ковидом вводят масочный режим на улицах

Он начнет действовать с 31 декабря, нарушителей будут штрафовать на 135 евро. Исключение – дети до 11 лет, велосипедисты и занимающиеся спортом на открытом воздухе.

Во Франции за последние сутки зарегистрировали максимум новых случаев с начала пандемии – свыше 200 тысяч. Свой суточный максимум обновили и в США – там заболели более полумиллиона человек.