Субсидии на авиаперелеты для жителей Дальнего Востока вырастут на треть

Это пообещал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В наступающем году на эти цели выделят 19,5 млрд рублей. По оценке Трутнева, это позволит перевезти дополнительно порядка 250 тысяч человек.

Тарифы действуют только для граждан с постоянной пропиской на Дальнем Востоке. По ним, например, перелет из Владивостока в Москву и обратно обойдется в 20400 рублей за 1 взрослого.