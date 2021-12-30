Pet Shop Boys опубликовали обращение в поддержку «Международного Мемориала» и одноименного правозащитного центра

Так британская музыкальная группа отреагировала на постановления об их ликвидации, вынесенные российскими судами. Обращение опубликовано на официальной странице группы в соцсети инстаграм.

Соответствующие решения вынесли Верховный суд 28 декабря и Мосгорсуд 29-го. После этого ЕСПЧ потребовал приостановить ликвидацию до тех пор, пока в Страсбурге не рассмотрят жалобы на российский закон об иноагентах. Именно отсутствие соответствующей маркировки у признанных иноагентами «Мемориалов*» указывала в качестве мотивировки прокуратура, когда требовала от суда ликвидировать общество и правозащитный центр. При этом на суде 28 декабря представитель прокуратуры открыто заявил, что претензии к обществу связаны с тем, что оно, цитата, «спекулирует на теме политических репрессий» и «создает лживый образ СССР».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.