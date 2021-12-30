Депутат Александр Хинштейн предложил распространить лишение гражданства и на тех, кто имеет его с рождения

С этой инициативой он выступил, комментируя законопроект «О гражданстве», внесенный вчера в Госдуму президентом Владимиром Путиным. В документе предусмотрена процедура прекращения гражданства для тех, кто ранее был в него принят. Так предлагается наказывать совершивших некоторые особо тяжкие преступления – например, террористической направленности или связанные с наркотиками.

Практика лишения гражданства была широко распространена в СССР, в том числе в отношении диссидентов. В 6-й главе конституции 1993-го года указано, что никто не может быть лишен российского гражданства.