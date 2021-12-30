Правительство РФ сегодня должно предоставить доклад президенту о выполнении поручения об удвоенных выплатах медикам

Врачи получат их за работу с ковидными больными на новогодних праздниках.

Из бюджета на двойную зарплату врачам потратят, по сведениям министерства финансов, около 8 миллиардов рублей. На заседании правительства премьер Михаил Мишустин сказал, что сегодня инфицированным коронавирусам людям помогают около 300 тысяч врачей. Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлена доплата от 25 до 80 тысяч рублей. Президент отметил, что хоть сейчас ситуация и легче, чем в 2020-м, но всё равно врачи работают в условиях больших нагрузок.

За последние три месяца, как сообщил премьер Михаил Мишустин, правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.