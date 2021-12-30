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00:04, 30 декабря 2021

Братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев объявили голодовку из-за отказа судьи передать их дело в другой регион

Об этом кризисной группе «СК SOS» сказал их старший брат Саид Магамадов.

Он добавил, что во вторник в Ачхой-Мартановском суде Грозного состоялось заседание, в ходе которого свидетели со стороны следствия рассказали, что не давали показания самостоятельно, а были ознакомлены с готовым текстом показаний.

Магомадова и Исаева задержали по делу об участии в незаконном вооруженном формировании в феврале в Нижнем Новгороде. После ареста они признали вину. Братья рассказывали о пытках в СИЗО Грозного, однако управление Следственного комитета по Чечне не стало заводить уголовное дело.


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