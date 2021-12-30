Президент внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о российском гражданстве

Документ, в частности, расширяет список преступлений, которые могут стать основанием для лишения приобретенного гражданства. Среди них госизмена, организация массовых беспорядков и торговля наркотиками.

Законопроект также предусматривает упрощение процедуры получения российского паспорта для 20 категорий лиц. В их число входят граждане бывших советских республик. Инвесторы и квалифицированные специалисты в этот список не попали.

Журналист Андрей Архангельский в нашем эфире отметил, что законопроект о лишении гражданства следует рассматривать как комплект к закону об иностранных агентах. По его словам, это ещё один способ контролировать гражданское общество.

Архангельский добавил, что была статистика о том, что количество людей, принятых в российское гражданство в этом году, резко увеличилось, в основном за счет жителей Донбасса.