На Украине сегодня пройдет заседание Совета нацбезопасности и обороны на фоне роста напряженности на границе с Россией

Предновогоднее заседание координационного органа при главе государства будет посвящено состоянию украинских вооруженных сил, ситуации с коронавирусом, энергетикой и другим темам, выяснили местные СМИ. Изначально встреча должна была состояться накануне, но за день до запланированной даты Совет национальной безопасности объявил о переносе мероприятия на сегодня. Это объяснили тем, что президент Владимир Зеленский расширил повестку заседания. Что именно добавили в список рассматриваемых вопросов, не уточняется. Пресса также отмечает, что встречу решили провести на фоне концентрации российских войск у границы Украины. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали о намерении Москвы напасть на соседнюю страну. Власти России это отрицают.

В этом году украинский Совет национальной безопасности на своих заседаниях среди прочего рассматривал вопрос о введении санкций против российских физических и юридических лиц.