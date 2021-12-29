Молодежной сборной РФ по хоккею присудили техническое поражение со счетом 0:1 в матче со словаками на чемпионате мира

В команде выявлен случай заражения коронавирусом. По данным агентства «РИА Новости», положительный тест сдал лидер сборной Матвей Мичков. Игра должна была состояться завтра. Ранее на турнире уже отменили две встречи из-за ковида США — Швейцария и Чехия — Финляндия. В этой связи бывший президент Международной

федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что в организации обсуждают дальнейшую судьбу чемпионата.

Чемпионат мира проходит в Канаде и завершится в ночь на 6 января.

Действующим победителем турнира является сборная США.