Московский патриархат создает на территории Африки Патриарший экзархат

Решение принято на заседании Синода в Москве. Это стало следствием решения Александрийского патриарха Феодора признать созданную Константинополем новую церковь Украины.

Предполагается, что в экзархат войдут более 100 александрийских клириков из восьми стран Африки, выразивших желание перейти в Русскую православную церковь и принятые в нее. Причиной перехода стало их несогласие с созданием ПЦУ.

Глава «русского» Патриаршего экзархата Африки будет иметь титул «Клинский», сообщил в своем телеграм-канале спикер РПЦ Владимир Легойда. Митрополитом Клинским, патриаршим экзархом Африки сегодня же назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид.