Президент Владимир Путин назвал хорошим шагом допуск белорусских компаний к госзакупкам в России

Это, по его мнению, повышает уровень конкуренции на рынке.

В ходе переговоров в Петербурге, которые продолжались около трех часов, Путин и Александр Лукашенк подтвердили планы провести совместные военные учения в будущем году и оценили прогресс в интеграции двух стран. По словам российского лидера, Россия и Белоруссия сделали «значительный шаг вперед» в процессе развития Союзного государства в этом году.