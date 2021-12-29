Отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова вновь отправили в СИЗО

Юрия Жданова обвинили в нарушении подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, сообщил ТАСС его адвокат Владимир Воронин, не уточнив деталей.

Десять дней назад суд Ненецкого автономного округа приговорил 66-летнего Жданова к трем годам условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Его освободили из-под стражи в зале суда. До приговора он полгода провел в СИЗО.

Политолог Кирилл Рогов в нашем эфире выразил мнение, что сейчас открывается широкая картина наступления репрессивной эпохи.

По мнению Рогова, уходящий год оказался годом определенного кризиса режима.