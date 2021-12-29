Алексей Малашенко: На переговорах в Вене по ядерной сделке Иран вынужден будет пойти на уступки

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приостановятся на три дня. Консультации закончатся в четверг 30 декабря. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Алексей Малашенко, Иран вынужден будет пойти на уступки на этих переговорах.

«Иранцы, несмотря ни на что, в конечном счете пойдут на уступки: они затягивают время, они хотят выглядеть посолидней, но выхода у них нет. Потому что если этого согласия не будет, этого консенсуса, основывающегося на тех былых соглашениях, то Ирану будет только хуже — это санкции, это прочие проблемы. Иран в своей ядерной программе изолирован, его никто не поддерживает, даже Россия, потому что ей это тоже невыгодно. Поэтому — да, конечно, сейчас очень большие трудности на этих переговорах. Но все-таки на уступки пойдет не Европа, не Америка, а Иран — это неизбежно», — сказал эксперт.

По словам А.Малашенко, причина затруднений в переговорах заключается в том, что каждая сторона «играет свою игру», и никто не хочет уступать.

«Кроме того, последние 1,5-2 месяца возникла ситуация, когда и иранцы готовы в общем понять своих западных оппонентов, да и на Западе тоже были готовы к иранским уступкам. Но это не получается. Я думаю, не получается потому, что от Ирана требуют ускорения процесса приостановки этой программы. А те ускорители, которые там есть, они дошли до того предела, когда можно делать ядерное оружие. То есть там все готово: потрачены и деньги, и средства, и все прочее, и остановиться не могут», — отметил он.