Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ростом новых случаев коронавируса в мире

За последнюю неделю этот показатель увеличился на 11%, — сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По мнению Гебрейесуса, ключом к завершению пандемии должно стать устранение неравенства в области здравоохранения. Глава ВОЗ призвал государства к июлю будущего года вакцинировать 70% населения Земли.