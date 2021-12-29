ФАС увидела в действиях металлургических компаний ММК, НЛМК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба увидела в действиях металлургических компаний ММК, НЛМК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства. По версии специальной комиссии ФАС, с начала года производители поддерживали «монопольно высокие цены» на горячекатаный плоский прокат на территории России. Эти цены росли несоразмерно изменению расходов на производство продукции.