Юриста, подавшего в суд на Деда Мороза, обвинили в оскорблении чувств верующих в волшебника

Жительница Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая требует признать юриста Игоря Мирзоева виновным в злоупотреблении правом и взыскать с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда, сообщили в пресс-службе судов города. Там добавили, что разбирательство намечено на 14 февраля. По мнению Троицкой, ответчик иск к Главному волшебнику страны не подавал, а лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза.

Ранее Игорь Мирзоев попросил суд обязать волшебника вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей. О необычном иске стало известно во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Отвечая на вопрос журналиста об этом случае, глава государства выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза.

После этого Мирзоев от иска отказался. Своё решение он объяснил желанием сделать, таким образом, подарок президенту страны на Новый год.

В числе подарков, которые так и не получил на Новый год юрист, в своем иске он называл автомобиль, квартиру, загородный дом и кругосветное путешествие. Рассмотреть иск должен был суд в Великом Устюге.