Новый состав общественного совета при ФСИН выбрал своим председателем писателя и драматурга Евгения Гришковца

Решение было принято единогласно. Представивший его кандидатуру, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб назвал Гришковца авторитетным человеком, на которого сложно надавить.

Между тем, координатор правозащитной организации «Русь сидящая*» Алексей Федяров в интервью «Эху» выразил мнение, что Гришковец не имеет никакого отношения к правозащитной деятельности. «Гришковец абсолютно никакого отношения не имеет к правозащитной деятельности. Для того, чтобы быть сейчас в Общественном совете ФСИН, именно это и нужно — нужно, чтобы человек просто абсолютно не понимал, что такое ФСИН, что такое Общественный совет, и что такое правозащитная деятельность, и зачем это вообще нужно. Мне кажется, что они подбирали фигуру именно по этим критериям, и подобрали идеально», — сказал он. По мнению А.Федярова, в сложившихся условиях ожидать что-то от Общественного совета и его деятельности не стоит. «Ничего не надо ждать, абсолютно ничего. Все, что нужно будет ФСИН, все будет этим советом подписано, абсолютно все. Это комфортный орган для руководства ФСИН, это симулякр правозащиты — это ничто», — отметил он.

Ранее Общественный совет при ФСИН возглавлял режиссер Владимир Меньшов. Он скончался 5 июля. Российские власти считают «Русь сидящую*» иностранным агентом.



* "Русь Сидящая" - НКО, признанное иностранным агентом.