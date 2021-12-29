Более 500 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки зафиксировали в США 27 декабря

Эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью «Эху» подчеркнул, что новый штамм «омикрон» не вызывает тяжёлых случаев, но число госпитализаций детей выросло больше, чем в 5 раз.